加密貨幣Terra崩盤 創辦人權道亨受訪坦承有錯

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（中央社首爾17日綜合外電報導）加密貨幣Terra 5月崩盤造成全球投資人損失約400億美元，其發行公司共同創辦人權道亨（Kwon Do-hyung，Do Kwon）近日承認自己「錯了」，但他表示尚未接獲韓國檢方聯繫。

法新社報導，根據加密貨幣幣價追蹤網站CoinMarketCap，若按市值計算，TerraUSD曾是第四大穩定幣和第十大加密貨幣。

穩定幣TerraUSD及其姊妹幣Luna發生戲劇性崩盤後價值幾乎接近零元，廣泛衝擊加密貨幣市場，造成逾5000億美元損失。

穩定幣以具有相對穩定價格為特色，且通常與現實世界的貨物或貨幣掛鉤。

其發行公司Terraform Labs曾為維持投資人對Terra幣的需求，提供極其誘人的利率，遭許多批評者譏為龐氏騙局（Ponzi scheme）。

Terra雙幣陷入「死亡螺旋」並崩盤後，許多散戶投資人痛失畢生積蓄，韓國當局已針對崩盤啟動多項刑事調查。

31歲的Terraform Labs創辦人權道亨在新加坡接受新創媒體Coinage採訪，他表示，Terra幣的崩盤是「殘酷的」。

他說：「我認為就撫平創傷而言，我所能做的就是坦然面對發生的一切。你知道的，就是承認我錯了。」

韓國檢方上月突擊搜查另一名創辦人的住所，調查Terra幣崩盤背後是否藏有不法行為。

韓國當局也限制Terraform Labs現任及前任關鍵職員出境，並要求權道亨從新加坡回國時須主動通報。

但權道亨受訪時說，他尚未決定是否返回韓國接受調查，並稱要做出決定很困難，因為他未曾接獲韓國檢方聯繫，且檢方「並未起訴我們」。

權道亨指出，他對Terra幣仍抱有信心，並說道：「我將持續為Terra幣及其社群服務。因為這是我的歸宿，也是我覺得未來最光明的地方。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：楊昭彥）1110817