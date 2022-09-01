上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧[影]

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NASA表示，火星探測車「毅力號」上安裝的小盒子，可從火星大氣層製造氧，達到相當於地球普通樹木的產氧量。（圖取自NASA網頁nasa.gov）

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（中央社紐約31日綜合外電報導）人類想登上「紅色星球」火星，似乎又更近了一小步。美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，火星探測車「毅力號」上安裝的小盒子，可從火星大氣層製造氧，就像1棵小樹一樣。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「火星氧氣就地資源利用實驗儀」（Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, MOXIE）最近在連串試驗中，成功從火星富含二氧化碳的大氣層製造氧；這是去年2月登陸火星的「毅力號」（Perseverance）任務一環。

簡稱為MOXIE的「火星氧氣就地資源利用實驗儀」體積不大，為了安裝在「毅力號」上，僅約烤麵包機大小。 MOXIE可執行短時間試驗，每次測試會自己啟動並關機，以配合毅力號探測時程與其他任務。

MOXIE以鎳合金等耐熱材質製造，可耐攝氏800度高溫，上面薄薄的黃金塗層，則可確保它不會散發熱氣導致「毅力號」受損。

MOXIE的體積不大，為了安裝在「毅力號」上，僅約烤麵包機大小。（圖取自NASA網頁nasa.gov）

根據今天發表在「科學先端」（Science Advances）的研究，自2021年4月起進行7次試驗中，MOXIE能在包括火星白晝、夜間、不同季節等各種大氣條件下產出氧。

每次試驗MOXIE都達到每小時產出6公克氧的目標，相當於地球普通樹木的產氧量。

MOXIE副首席研究員、退休太空人、麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）航空太空學教授霍夫曼（Jeffrey Hoffman）在新聞稿中說：「這是第一次實際使用另一個行星體表面的資源，化學轉化為對人類任務有用的東西。」

放大版的MOXIE可持續運作，並在人類登陸前先行送上火星，以數百棵樹的速度製造氧氣，產出並儲存足以維持人類抵達火星後所需的氧氣量，也足以作為太空人返回地球時的火箭燃料。

研究人員表示，MOXIE抵達火星後穩定產出氧，是邁向上述目標值得期待的第一步。但MOXIE還需要微調，才能確保在黎明和黃昏這兩個火星氣溫變化最大的時刻也得以運作。

火星稀薄的大氣層約有96%是二氧化碳，而MOXIE的原理就是將氧原子從二氧化碳分子中分離出來。二氧化碳分子由1個碳原子和2個氧原子構成。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110901