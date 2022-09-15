以太坊區塊鏈完成軟體升級 耗電量大減

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（中央社巴黎15日綜合外電報導）以太坊 （Ethereum）區塊鏈平台發明人和共同創辦人今天在社群媒體貼文表示，以太坊完成重大軟體升級，能大幅降低耗電量。

路透社報導，根據以太坊基金會（Ethereum Foundation），升級後的新機制耗電量將大幅減少99.95%。這次升級將改變交易的方式，以及以太幣的創造方式，而賦予以太坊一大優勢，超越區塊鏈對手比特幣（bitcoin）。

倫敦加密貨幣公司BCB Group櫃台交易主管鄂希爾（Richard Usher）表示：「我們認為這是一個重大時刻，將讓以太幣優於幣圈競爭對手一段時間。」

大部分的區塊鏈消耗大量電力，而面臨環保人士和部分投資人的批評。根據調研機構Digiconomist，在這次名為合併（Merge）的軟體升級前，以太坊單筆交易用電量相當於一個普通美國家庭的一週用電量。

藉由軟體升級，以太坊從工作證明機制（proof of work system），轉入權益證明機制（proof of stake system），也就是從原本耗能的電腦藉由解決複雜的數學問題驗證交易，轉到個人和企業可擔任驗證者，將他們的以太幣做擔保，以贏得新創造的以太幣。

以太坊發明人布特林（Vitalik Buterin）推文表示：「這是以太坊生態系統的重大時刻。」

以太幣價格聞訊一度重挫4%，來到1571美元。分析師認為這是因為市場普遍對風險資產抱持謹慎態度所致。

在這次軟體升級前，投資人看好此舉將推升以太幣的價格而大力押注。

以太幣自6月低點迄今漲幅約85%，優於對手比特幣15%的漲幅。

整體而言，加密貨幣今年表現普遍欠佳，比特幣和以太幣雙雙挫跌約55%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110915