研究：運動員高峰狀態 心智退位由身體接管

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國科會研究發現，菁英運動員在高峰狀態時會由身體接管，讓心智退到第2線。圖為牙買加短跑傳奇名將「閃電」波特（左1）在2013年世界田徑錦標賽100公尺預賽領先。（圖取自維基共享資源網頁；作者Tobi 87 ，CC BY-SA 3.0）

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）國科會補助跨校團隊研究發現，菁英運動員在高峰狀態時會由身體接管，讓心智退到第2線，一如電影「捍衛戰士」主角名言「Don't think, just do」的道理。

國科會今天舉辦「解鎖關鍵密碼，創造運動高峰」學術研究成果記者會，邀請研究團隊成員發表「菁英運動員高峰狀態之關鍵密碼計畫」研究成果，並由2020東京奧運空手道女子銅牌得主文姿云、職業高爾夫球選手林晟毓等運動員現身說法。

台師大體育與運動科學系講座教授洪聰敏指出，運動員如職業高爾夫球選手們，最常被自身心魔而非對手打敗，他研究發現，選手若能壓抑腦中「胡思亂想」、「太想要」等意念，就能進入推桿入洞的心智狀態。

中研院歐美研究所研究員蔡政宏則指出，一如電影「捍衛戰士－獨行俠」主角名句「Don't think, just do」，菁英運動員於高峰狀態時會讓心智退到第2線，讓身體接管，降低思慮干擾行動。

文姿云分享經驗表示，在高峰狀態時，她會進入「自我」的境界，讓自己能達到「為所欲為」狀態，以保持平常心，在場上能專注、享受比賽、保持信心，這些都須從平常訓練累積而來。

文姿云表示，有時在場上會有某個動作表現不好，若一直耽溺於此，下階段就無法拿出表現，因此她都得告訴自己「Don't think, just do」，讓心智退場、回歸平常心。

林晟毓坦言「身體訓練易，心理訓練難」，他認為表現較佳時，心智是在不受外界影響的狀態，若能維持「不要多想」就能維持表現，因此需藉由長期訓練、練習控制心理。

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國科會說明，此計畫是由台灣師範大學體育與運動科學系教授季力康所組成的跨校研究團隊，結合運動心理、腦神經科學、團隊動力、社會文化、哲學等5面向，從不同時間視角、人際互動等因素，分析運動員的心智狀態，如何影響其運動表現。

國科會表示，盼後續將研究成果落實應用，協助台灣運動員發光發熱，因此國科會也推動跨部會的「運動科技應用與產業發展計畫」，盼讓運動訓練事半功倍，並布局新興科技、帶動運動產業發展。（編輯：翟思嘉）1110919