YouTube公布3大影音趨勢 Z世代自認影音能影響購物決策

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YouTube舉辦Brandcast年度活動指出，Z世代認為YouTube是最能幫助他們做出購物決策的影音平台。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者吳家豪台北28日電）Google旗下YouTube今天舉辦Brandcast年度活動指出，觀眾不同的收視習慣帶動短影音、連網電視及影音購物3大趨勢；隨著產品開箱、使用教學及評測等影片增加，Z世代認為YouTube是最能幫助他們做出購物決策的影音平台。

YouTube大中華區行銷資深總監丁樂恩透過新聞稿說，YouTube在台灣觸及更多觀眾，也看到他們的收視習慣引導內容發展。其中，短影音、連網電視和影音購物內容都有成長，開啟許多和觀眾溝通的機會。

根據Google台灣內部統計，今年6月YouTube觸及超過1800萬名18歲以上的台灣觀眾，相當於超過台灣18歲以上人口的9成。Google與市調機構益普索（Ipsos）合作的調查也發現，18到24歲的「Z世代」觀眾認為YouTube是他們最不希望消失的影音平台。

在過去1年中，不同收視習慣的觀眾為YouTube帶來3大趨勢。首先是短影音快速崛起，在全球YouTube Shorts短影音每天平均有300億次觀看次數，每月有15億登錄用戶。調查也發現，台灣18到24歲的年輕人觀看長、短影音，都會優先選擇YouTube。

第2個趨勢是連網電視的發展。調查發現，YouTube觀眾在連網電視上收看長影音的時間，比去年增加超過9成。光是今年6月，台灣人每天觀看YouTube的時間已經超過85分鐘，最多人選擇在晚間8時至11時透過電視觀看。

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第3個趨勢是YouTube對購物的影響力。YouTube有越來越多產品開箱、使用教學、評測和推廣等相關影片，根據調查，62%的台灣觀眾同意YouTube幫助他們決定要買什麼，Z世代甚至認為YouTube是最能幫助他們做出購物決策的影音平台；有84%的台灣觀眾認為，YouTube影片中的廣告有助認識新品牌或新產品。

此外，YouTube今年升級Shoppable Ads功能，讓YouTube影片變成虛擬店面，同時也陸續推出更多YouTube購物功能，串連廣告與原生創作內容，讓消費者能直接在影片上購物。（編輯：林淑媛）1110928