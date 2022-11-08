唐獎得主拉馬納森 籲COP27提升貧窮者氣候韌性

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聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）目前正在埃及召開，唐獎得主拉馬納森（圖）8日透過唐獎基金會呼籲，應將建立「氣候韌性」的行動，聚焦於世界最貧窮的30億人身上。（唐獎基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）目前正在埃及召開，唐獎得主拉馬納森呼籲，應將建立「氣候韌性」的行動，聚焦在世界最貧窮的30億身上，他們為了生存，往往被迫使用原始燃料。

維拉布哈德蘭．拉馬納森(Veerabhadran Ramanathan)於2018年獲得唐獎第3屆永續發展獎，表彰他第一個提出氟氯碳化合物（CFC）屬於溫室氣體的貢獻。拉馬納森在近年世界氣候變遷議題中，持續扮演重要角色

拉馬納森今天透過唐獎基金會指出，他在2018年就預測，2030年全球升溫將超過攝氏1.5度，目前看來幾乎不可能避免；但人類仍有5到8年的時間，可以努力將升溫限制在攝氏1.5度到1.7度之間。

對於正在召開的COP27，首次將「氣候賠償」列入議程，拉馬納森呼籲將建立氣候韌性的行動，聚焦於最貧窮的30億人身上。因為他們幾乎無法獲得現代燃料，被迫使用木材、煤炭等原始燃料，只為滿足生存的基本需求。

拉馬納森指出，最貧窮的30億人口沒有辦法適應氣候變遷，且他們所承受的衝擊是不成比例地嚴重。世界各國應將大部分氣候資金，用於提供貧窮者乾淨的能源，並補償他們遭受的損失和損害。

拉馬納森主張，各國需合作需減少甲烷、HFC（氫氟碳化物）、黑碳煙灰、低層大氣中的臭氧等短期氣候污染物產生。其次，在2035年前，將二氧化碳排放量減少到將近50%，再利用自然、機械及化學等各種方式，每年吸收空氣中的二氧化碳量達到50億噸左右。

他說，COP27須改變做事的方法，加強制訂據有氣候韌性的行動。（編輯：陳清芳）1111108