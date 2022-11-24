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Garmin耕耘台灣市場 首度打造三鐵專班

2022/11/24 13:37
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（中央社記者江明晏台北24日電）智慧穿戴品牌Garmin在台持續拓展市占率，為提升用戶黏著度，並鞏固市占，今天宣布打造全台首個三鐵科學化訓練專班，以生態系方式經營台灣運動穿戴市場。

Garmin今天發布新聞稿宣布，打造全台首個鐵人科學化訓練專班「GARMIN TRI營戰三鐵訓練班」，將由鐵人國手張團畯擔綱總教練設計課程培訓學員，規劃長達16週、21堂實體課程，搭配線上訓練課表及台東移地訓練，涵蓋游泳、騎車、跑步，並透過Garmin 三鐵生態系串聯，以科學化訓練、精準運動數據。

Garmin透過台灣用戶數據觀察，近年跑步、騎乘自行車人口及活動頻率正穩定成長，2021年至2022年間，跑步運動成長21%，騎乘自行車也成長17%。

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根據Garmin於2021年全球財報揭露，全年營收與營業利潤雙創歷史新高，每股盈餘5.82美元，較2020年成長13%；即使今年上游零件受到中國封控影響，仍預期全年營收將較2021年成長10%。

Garmin既有90%產能都在台灣，台灣近期也達成1萬名員工的里程碑，占整體集團過半；Garmin繼去年5月台南擴產後，今年也進駐新店寶高園區成立製造研發中心，積極加碼投資台灣。（編輯：張良知）1111124

#Garmin
#台灣
#張團畯
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