Neuralink晶片植入大腦助治療失智 馬斯克：6個月內人體試驗

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世界首富馬斯克1日宣布，旗下大腦晶片公司Neuralink所開發的一項無線裝置預計將在6個月內展開人體臨床試驗。（圖取自Neuralink網頁neuralink.com）

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（中央社舊金山30日綜合外電報導）世界首富馬斯克（Elon Musk）今天宣布，旗下大腦晶片公司Neuralink所開發的一項無線裝置預計將在6個月內展開人體臨床試驗。

Neuralink致力研發「腦機介面」 （brain-computer interface）產品 ，藉由植入腦部晶片，希望能讓傷殘患者找回溝通與活動能力。這間總部位於舊金山灣區和德州奧斯汀（Austin）的公司近年一直在進行動物試驗，現正尋求美國監管機構批准，以展開人體臨床試驗。

馬斯克在外界期待已久的公開說明會中表示，「我們希望極度謹慎，並在裝置放入人體之前確保運作良好，但我認為，我們已向食品暨藥物管理局（FDA）提交大部分文件，可能在大約6個月內，我們就能將Neuralink植入人類大腦。」

這場說明會原訂10月31日舉行，但馬斯克在說明會登場的數天前宣布延後，且未說明原因。

Neuralink上次公開展示腦機介面技術是在2021年4月。當時該公司公布一段影片，顯示一隻名為佩吉（Page）的9歲猴子腦部植入晶片後，僅靠意念就能玩電腦遊戲。

馬斯克以殖民火星和拯救人類等崇高目標而聲名大噪。他於2016年參與創辦的Neuralink，致力研究在最複雜的人體器官大腦中，植入含有數千電極的無線腦機界面，以協助治療神經系統疾病，例如阿茲海默症、失智症和脊髓損傷，終極目標則是將人類與人工智慧（AI）合而為一。

然而目前看來，Neuralink進度落後。馬斯克曾在2019年的演說中表示，他的目標是在2020年底前取得監管部門批准人體試驗。隨後，他又在2021年底的會議上表示，他希望今年內可以開始人體試驗。

Neuralink現任和前任員工透露，該公司已多次錯過向FDA取得人體試驗許可的內部最後期限。路透社8月報導，馬斯克向公司員工表達對他們進展緩慢的失望之情後，於今年稍早與競爭對手Synchron就潛在投資進行接觸。

Synchron在7月達成重要里程碑，首次將其裝置植入美國1名患者體內。該公司於2021年獲得美國監管機構的人體試驗許可，並已在澳洲完成針對4名受試者的研究。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1111201