Neuralink為首位患者植入大腦晶片 馬斯克：復原情況良好

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（中央社舊金山29日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天在社群媒體平台X上發文表示，他的新創公司Neuralink昨天為公司第一位人類患者植入大腦晶片，且此人復原情況良好。

綜合法新社和路透社報導，這家由馬斯克於2016年共同創立的神經技術公司，目標在建立大腦與電腦間的直接溝通管道。

這家公司的願景是增強人類能力，治療肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）或巴金森氏症（Parkinson's Disease）等神經系統疾病，未來也可能讓人類與人工智慧（AI）的共生關係實現。

（圖取自Neuralink網頁neuralink.com）

Neuralink的技術主要是透過名為Link的植入物發揮作用，這種裝置約是5枚硬幣堆疊起來的大小，透過侵入性手術植入人腦。

美國食品暨藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration, FDA）去年批准進行Neuralink首次將晶片植入大腦的人體試驗，公司隨後於9月招募患者參與試驗。

馬斯克今天發文說：「初步結果顯示，神經元脈衝檢測前景大有可為。」

Neuralink的PRIME研究是針對無線腦機介面的試驗，目的是評估植入物與手術機器人的安全性。

根據公司官網說法，這項研究將評估腦機介面功能，這種介面能讓四肢麻痺或癱瘓的人用意念來控制裝置。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130130