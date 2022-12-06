馬斯克大腦晶片公司涉違反動物福利法 遭聯邦調查

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全球首富馬斯克的大腦晶片公司正遭聯邦當局調查，原因是內部員工抱怨公司倉促進行動物實驗，造成不必要的痛苦和死亡。（路透社）

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）根據路透社所見文件和消息人士，馬斯克的大腦晶片公司正遭聯邦當局調查，原因是內部員工抱怨公司倉促進行動物實驗，造成不必要的痛苦和死亡，且可能違反「動物福利法」。

全球首富馬斯克（Elon Musk）的大腦晶片公司Neuralink正在研發一種腦部晶片，盼能幫助癱瘓的人再次行走，並治癒其他神經系統疾病。

2名了解調查情況的知情人士表示，應聯邦檢察官要求，美國農業部督察長於最近幾個月啟動調查；其中1名消息人士說，調查著重在違反動物福利法的行為，相關法規明訂研究人員應如何對待動物並進行動物試驗。

路透社檢視數十份Neuralink文件並訪問20多名在職、離任員工後發現，聯邦調查展開之際，Neuralink員工對公司的動物實驗日益感到不滿，同時抱怨執行長馬斯克要求加快研究速度的壓力導致實驗失敗。這些員工說，由於試驗不斷失敗，被用於試驗和死亡的動物數量也隨之增加。

馬斯克與其他Neuralink高層並未回應置評要求。

路透社無法確定聯邦調查的確切範圍，也無法確定其中是否涉及員工提及的動物試驗相關問題。美國農業部督察長發言人拒絕置評。

目前美國法規並無明確規定公司可以使用多少動物進行研究，科學家也有相對大的空間，來決定何時及如何在實驗中使用動物。監管文件顯示，Neuralink已通過美國農業部對旗下設施的所有檢查。

根據路透社查閱的紀錄和熟知Neuralink動物實驗狀況的消息來源，自2018年以來，Neuralink已造成約1500隻動物死亡，包括280多隻羊、豬、猴子，以及許多老鼠。知情人士指出，上述數字僅是粗略估計，因為公司並未確實紀錄接受實驗和死亡的動物總數。

動物死亡總數不一定可證明Neuralink違反法規或研究標準。許多公司經常在實驗中使用動物來推進人類醫療保健，並面臨快速將產品推出市場的財務壓力，這些動物通常在實驗完成後被安樂死，並進行檢驗研究。

Neuralink員工抱怨，馬斯克要求加快研發進度，導致員工準備不足，這些錯誤削弱了實驗的研究價值，此後重複試驗又導致死亡的動物數量高於實際所需數量。

一名員工今年稍早曾憤怒地對同僚表示，有必要徹底改革公司進行動物實驗的方式，匆促的日程安排導致準備不足且壓力過大的員工爭先恐後地追趕最後期限，並在實驗前最後一刻做出改變，從而增加動物承受的風險。

3名消息人士透露，馬斯克多年來屢次要求員工想像自己頭上有顆炸彈，以催促他們加快研究進度。數年前馬斯克還曾告訴Neuralink員工，如果他們不取得更多進展，將觸發公司的「市場失靈」，一些員工認為，馬斯克此語意在威脅關閉公司。

一名離職員工說，幾年前他曾要求高層更謹慎地進行試驗，但一名管理階層的人告訴他，鑑於馬斯克對速度的要求，這根本不可能做到。還有2人透露，他們正是出於對動物研究的擔憂才決定離開Neuralink。

3名現任、離職員工表示，Neuralink的試驗問題也在內部引發對試驗數據品質的懷疑，這些問題可能導致公司開始人體實驗的時間往後延。馬斯克最近曾說，希望在未來6個月內開始進行人體實驗。

美國食品暨藥物管理局（FDA）負責審查Neuralink的醫療設備和相關實驗申請，這間公司在研究期間對動物的處理方式則受到美國農業部「動物福利法」（Animal Welfare Act）的監管。FDA也沒有立即回應置評請求。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1111206