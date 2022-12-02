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美國FCC批准SpaceX 部署7500枚第2代星鏈衛星

2022/12/2 12:09
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國聯邦傳播委員會（FCC）今天宣布批准太空探索科技公司（SpaceX）部署最多7500枚「第2代星鏈衛星」，同時擱置其餘部分申請內容。

路透社報導，SpaceX旗下快速發展中的「星鏈計畫」（Starlink）網路，由超過3500枚低軌衛星組成，目前在美國擁有數以萬計用戶，用戶終端機至少約599美元，每月服務費110美元。美國聯邦傳播委員會2018年批准SpaceX部署最多4425枚第一代衛星的計畫。

SpaceX近年申請建立由2萬9988枚「第2代星鏈衛星」（Gen2 Starlink）組成的網路，可將網路擴及至幾乎沒有或完全沒有網路的地區。

FCC在批准令中表示：「我們的行動將使SpaceX開始部署第2代星鏈衛星，為全美國人帶來新一代衛星寬頻網路…並為全球提供衛星寬頻服務，有助在全球範圍內縮小數位落差。」

FCC表示，這項決定「將保護其他衛星和地面營運商免於受到有害干擾，維持一個安全的太空環境，並保護頻譜和軌道資源以供未來使用」。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111202

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