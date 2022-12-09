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Pixel手機歷來最大更新 增安全瀏覽、清晰通話功能

2022/12/9 22:33
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（中央社記者吳家豪台北9日電）Google推出Pixel手機歷來最大規模功能更新，包括Google One VPN安全瀏覽、清晰通話、講者標籤等，今天起從Pixel 4a到最新的Pixel 7、Pixel 7 Pro和Pixel Watch裝置將陸續收到更新。

Google今天在官方部落格發文說明，Pixel 7和Pixel 7 Pro使用者可透過Google One VPN保障線上活動的安全，無論何種應用程式或網路瀏覽器均適用，而且不須額外付費。

此外，Pixel用戶現在可以透過全新整合的安全性與隱私設定，在同一個位置查看安全性和隱私權設定、風險級別和其他資訊，更輕鬆保護自己的手機、帳戶和密碼。

透過「清晰通話」功能，Pixel 7和Pixel 7 Pro會強化通話對象的聲音並降低背景噪音，即使對方在比較嘈雜的地點，也能更清楚聽見對方聲音。

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藉由全新的「講者標籤」功能，當透過Pixel 6系列或更新的Pixel裝置針對英文對話內容進行錄製與轉錄時，錄音工具會識別每位說話者並加上標籤，也會在說話者變換的時候換行。

Google也預告將在2023年1月推出「空間音訊」功能，讓使用者能更沉浸在觀賞或是收聽的媒體內容中。與Pixel Buds Pro耳機搭配使用時，Pixel裝置將會支援「頭部追蹤空間音訊」功能，當用戶在觀看喜愛的電影和節目時，會覺得自己身處音場的正中央。（編輯：楊凱翔）1111209

#Pixel
#Google
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