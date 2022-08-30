三星：摺疊雙機在台銷量拚年增50%

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（中央社記者江明晏台北30日電）三星摺疊機今天開放預購，搶得頭香的民眾今天凌晨2點來排隊。三星表示，預購成績較前代增逾兩成，看好年底前銷售量將年增50%，且認為與下週將發表的蘋果新機競爭不是壞事。

摺疊機市場升溫，三星日前推出Galaxy Z Fold4、Z Flip4，預購成績在各大通路紛傳捷報，三星今天開放預購民眾取貨，搶得頭香的排隊民眾徐小姐凌晨兩點就來排隊，入手Z Flip4。

台灣三星電子行動通訊事業部執行副總經理陳啓蒙表示，三星智慧館及三星商城預購成績較前一代Z系列成長逾兩成，Z Fold4較前代大幅成長逾2倍，盼Galaxy Z摺疊旗艦正式上市後，持續活絡台灣高階智慧型手機市場，預估年底前整體銷售成績將比前一代成長50%，且積極準備供貨，確保供應商不會缺貨。

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台灣三星觀察此次三星智慧館及三星商城預購狀況，Galaxy Z Fold4與Galaxy Z Flip4預購銷售占比各約一半，整體容量方面，Galaxy Z Flip4以256GB最受歡迎，占比近6成；而Galaxy Z Fold4 1TB及512GB版本占比也有約5成的表現。針對顏色選擇，Galaxy Z Flip4以「精靈紫」最為搶手，預購量占逾3成；Galaxy Z Fold4則以「雪松綠」大受歡迎，預購量占近4成。

蘋果即將在9月7日發表iPhone 14新機，三星方面回應，9月是令人期待的月份，「是一個可以活絡台灣通訊市場的月份」，主要透過與消費者溝通差異化，認為競爭不是壞事，希望共同把市場做大。（編輯：張均懋）1110830