Pixel 6a、Buds Pro等新機亮相 Google感謝台灣團隊貢獻[影]

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Google 12日舉辦I/O開發者大會，發表Pixel 6a智慧型手機，搭載Google自研Tensor處理器、創新人工智慧（AI）應用及安全防護晶片，將於7月28日上市。（Google提供）中央社記者吳家豪傳真 111年5月12日

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（中央社記者吳家豪台北12日電）Pixel 6a手機及Pixel Buds Pro耳機等全新硬體產品今天正式亮相，Google裝置與服務資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh）說，過去2年半來Google克服疫情與晶片短缺等挑戰，推出各項產品，台灣團隊的貢獻讓他引以為傲。

Google今天舉辦I/O開發者大會，發表配備自研Tensor處理器的Pixel 6a、搭載客製6核心音效晶片的Pixel Buds Pro旗艦版耳機，並預告將推出首款智慧手錶Pixel Watch、旗艦手機Pixel 7系列、預計2023年亮相的Android平板電腦。

6.1吋Pixel 6a內建128GB儲存空間，售價新台幣1萬3990元，將於7月28日上市。Pixel Buds Pro售價5990元，將於7月21日在台灣開放預購。

影片來源：Made by Google

影片來源：Made by Google

Google預告推出Pixel 7系列。影片來源：Made by Google

Pixel 6a內建128GB儲存空間，售價新台幣1萬3990元。（圖取自Google商店網頁store.google.com）

Pixel 6a外觀。（圖取自Made by Google YouTube頻道網頁youtube.com）

歐斯特羅接受全球媒體線上採訪時，中央社記者提問Google台灣團隊對新硬體產品的貢獻；歐斯特羅表示，台灣是Google主要營運據點之一，台灣團隊工作涵蓋所有面向，有些成員擅長產品開發，其他成員專長是技術、軟體等領域，台灣團隊幾乎對所有Google產品都有顯著貢獻，包括這次發表的全新硬體，他對此感到相當興奮。

歐斯特羅坦言，半導體晶片短缺和中國封城等因素，確實讓供應鏈運作變得更困難，如果沒有這些影響，Google可以賣出更多Pixel 6系列手機，而這些挑戰仍在持續，Google目標是只要產品準備好就推出。

他也指出，當前供應鏈問題無疑會影響所有人，例如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致無法旅行、物流受阻、中國封城造成工廠停工等。儘管大部分生產基地都受到影響，仍屬於供給面問題，Google會與供應鏈夥伴共同合作、克服難關。

回想過去2年半以來受疫情影響，歐斯特羅認為Google能順利推出Tensor自研晶片、Pixel 6系列手機等產品，相當不容易，除了要感謝供應鏈夥伴的協助，Google台灣團隊的貢獻也讓他引以為傲。

除了硬體產品之外，Google另宣布數位錢包服務「Google錢包」將在包含台灣在內的40多個國家及地區推出，適用於Android和Wear OS裝置，可讓使用者快速又安全地存取日常必備的票卡與證件。

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Google錢包還能與其他Google應用程式一起使用。舉例來說，當用戶要搭公車與朋友會面時，可能會在Google地圖中查看路線，這時路徑旁邊就會顯示大眾運輸票證和餘額；如果餘額不足，可在抵達車站前輕觸加值。

Google正在努力從手機上直接增加物件到Google錢包，例如使用Android裝置拍下登機證或COVID-19疫苗卡，會直接讓用戶選擇加入Google錢包裡運用。（編輯：楊凱翔）1110512