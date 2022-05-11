iPod推出逾20年 「把千首歌裝進口袋」顛覆音樂體驗

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（中央社紐約10日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）宣布停產音樂播放器iPod Touch，iPod這個顛覆音樂體驗的開創性裝置就此走進歷史。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，iPod於2001年推出時可存上千首歌，如今蘋果串流服務有超過9000萬首歌。

iPod Touch的設計與後來iPhone的研發是同一支團隊，iPhone的出現很快就讓iPod蒙上陰影。

蘋果於2019年最後一次更新iPod。

蘋果一路推出多款iPod機型，包括Nano和Shuffle，而隨著2007年推出的iPod Touch停產，代表著最後一款的iPod也退出舞台。

蘋果表示，iPod Touch現貨將繼續銷售「直到庫存賣完」。

蘋果全球行銷資深副總裁喬衛克（Greg Joswiak）說，iPod「重新定義了尋找、聆聽和分享音樂的方式」。

然而，分析師表示，iPod被iPhone取代是遲早的事。 科技顧問公司CCS Insight首席分析師伍德（Ben Wood）告訴英國廣播公司：「Apple創造出iPhone時就知道，這是iPod步入歷史的起點。」

科技業策略諮詢及分析機構「創意策略」（Creative Strategies）的米拉奈西（Carolina Milanesi）表示，iPod銷售的下滑與iPhone銷售的上揚脫不了關係。她說：「iPod之死或許是蘋果不擔心自家商品互相殘殺的最佳例證。」

iPod第一代機型2001年在萬眾期待之下，由蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）公諸於世。

賈伯斯當時穿著他一貫黑色高領上衣和牛仔褲，他在一小時的發表會上說：「音樂是每個人生活的一部分，音樂會永存，它一直都在你我身邊。」

當晚的重點很簡單：「把1000首歌裝進口袋。」

接下來幾年，美國歌手約翰梅爾（John Mayer）、愛爾蘭天團U2、脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）都曾用他們的星光替iPod加持。德國車商BMW率先將iPod整合進車上的音響系統，絕大部分車商自此跟進。

2001年時，樂界正值存亡之秋，音樂非法分享的速度遠快於唱片公司提告的速度；而iTunes和iPod的推出提供了正版下載管道，提供樂界一條重要收入命脈。

iPod也再次替蘋果注入活水，免於在Windows作業系統占據個人電腦的市場繼續凋零。

賈伯斯當年在發表會上說：「有了iPod，聆聽音樂將從此改觀。」從許多方面來說，他是對的。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110511