iPod穿越20年感動數億人 蘋果宣布停產

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iPod系列產品20年來帶給民眾和音樂產業許多影響，但隨音樂功能陸續整合，蘋果宣布iPod將走入歷史。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者吳家豪台北11日電）已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）於2001年發表首款iPod，顛覆音樂與電子產業，隨著音樂功能陸續整合到iPhone、iPad等其他產品，蘋果也宣布第7代iPod touch庫存售完後，iPod產品線將走入歷史。

蘋果全球行銷資深副總裁喬衛克（Greg Joswiak）透過新聞稿表示，音樂一直是蘋果核心價值的一部分，iPod將音樂帶給數億使用者的方式，不僅影響了音樂產業，更重新定義探索、聆聽和分享音樂的方式。如今，iPod的精神將以不同形式永存。

回顧20多年的iPod發展史，首款產品於2001年10月23日推出，是一款重量約184公克、可裝入1000首歌曲且具備10小時電池續航力的MP3播放器。

iPod mini於2004年2月20日推出，是將iPod使用者喜愛的所有元素，融入至僅有約100公克，且體積更精巧設計的機種。

蘋果於2006年9月25日推出第2代iPod nano，帶來纖薄設計、明亮的彩色顯示器、6種時尚顏色和長達24小時的電池續航力，可放進最多2000首歌曲。

iPod touch於2007年9月5日首度亮相，導入讓iPhone成為熱門產品的多點觸控界面，搭配3.5吋寬螢幕顯示器。

2012年9月12日第7代iPod nano問世，是迄今最薄的iPod，僅5.4公釐，配備2.5吋多點觸控顯示器。

第4代iPod shuffle於2015年7月15日推出，採用線條流暢的設計，電池續航力長達15小時，內建2GB儲存空間可容納數百首歌曲，還有一個旁白按鈕，可朗讀曲目標題、播放列表名稱或電池狀態。

第7代iPod touch於2019年5月28日推出，配備 A10 Fusion晶片，支援沉浸式擴增實境體驗和群組FaceTime，內建256GB儲存空間。（編輯：楊凱翔）1110511