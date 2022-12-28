讓機器決定人生？歐美加緊立法駕馭人工智慧

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）從「智慧」吸塵器、無人駕駛汽車，到診斷疾病的先進技術，人工智慧已經進入現代生活的每一個領域。歐洲聯盟和美國正試圖透過立法，避免機器決定生活方式可能的風險。

提倡人工智慧的人認為它正在徹底改變人類體驗，但批評者強調，這項科技有讓機器決定生活方式的風險。

歐洲和北美的監管機關對此都感到憂心。

歐盟很可能明年通過「人工智慧法」（AI Act）立法，目的是為了駕馭電腦演算法時代。

美國最近提出「人工智慧權利法案」（Artificial Intelligence Bill of Rights），加拿大也考慮立法。

中國利用生物識別數據、人臉辨識和其他技術建立強大的控制系統，相關論戰凸顯問題的嚴重性。

就這項爭議性科技向歐盟提供建議的丹麥學者哈蘇巴赫（Gry Hasselbalch）認為，西方也正處在創建「極權主義基礎設施」的危險中。

她告訴法新社：「無論有什麼好處，我認為這是個巨大的威脅。」

但在監管機關能夠採取行動前，他們還面臨著定義人工智慧本質的艱巨任務。

布朗大學的文卡塔蘇布拉馬尼安（Suresh Venkatasubramanian）是人工智慧權利法案的共同起草人，他說試圖定義人工智慧是「一件吃力不討好的事」。

他推文表示，任何影響人們權利的科技都應該在人工智慧權利法案規範的範圍內。

由27個會員國組成的歐盟更拐彎抹角，正試圖對這個龐大領域加以定義。

歐盟的法律草案列出定義為人工智慧的各種方法，其中包括幾乎所有涉及自動化的計算機系統，草案內容有100多頁。

其中最引人矚目的提案是完全禁止中國使用的那些「高風險」生物識別監控科技工具。

至於美國的人工智慧權利法案則是一套以立意高遠文字陳述的簡短原則，其中包括「你應該受到保護，免受不安全或無效系統的影響」等勸世內容。

專家估計，由於僵局國會局面，美國最快要到2024年才可能完成人工智慧專法立法。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1111228