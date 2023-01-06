國科會：台灣ICT實力與太空技術 必能扮演國際要角

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（中央社記者張璦新竹6日電）世界各國積極搶進太空商機，國科會主委吳政忠今天表示，台灣太空產業在這2、3年急起直追，沒有落後，且台灣擁有堅實的ICT實力，加上國家太空中心技術，絕對能在國際扮演關鍵角色。

行政法人國家太空中心今天舉行揭牌典禮，總統蔡英文、國科會主委吳政忠、新竹市長高虹安等人出席，產官學界超過180人共襄盛舉。

吳政忠致詞時表示，感謝蔡總統、行政院長蘇貞昌在人力、預算上的堅定支持，朝野立委讓「太空發展法」在短時間內順利通過，以及業界、學研界在太空發展推動上，有錢出錢，有技術出技術，有力出力。

吳政忠說，台灣的太空產業雖然是在這2、3年急起直追，但全世界太空產業真正進入商業範疇，也是近3、4年的事情，「台灣沒有落後」，台灣擁有堅實的ICT（資訊與通信科技）實力和太空中心技術，絕對能在國際扮演關鍵角色。

吳政忠表示，現在只是第一棒，之後會有很多工作要做，國科會會全力以赴，跟數位部、經濟部、教育部等部會攜手合作，因為太空不只是科技技術研發，更是產業的未來。

「太空發展法」於民國111年1月20日施行，為順利推動各項專業太空活動與業務，需成立專責法人，因此國科會規劃將國家太空中心改制為直接隸屬於國科會的行政法人；「國家太空中心設置條例」於今年1月1日正式施行，國家太空中心成為國科會轄下第4個法人機構。

「國家太空中心」中文名稱不變，英文由NSPO（National Space Organization）改為TASA（Taiwan Space Agency），除了提高縮寫可讀性，增加「台灣」名稱，也提升於國際間識別度。（編輯：潘羿菁）1120106