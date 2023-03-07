更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬6局上灌6分 台灣1比11落後
首頁 / 科技

日本H3火箭發射失敗 第二節未點火傳送自毀指令[影]

2023/3/7 11:04（3/7 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本國產最新主力運載火箭H3一號機7日升空，發射後又因第二節火箭未能點火，由控制中心傳送自毀指令宣告發射失敗。（共同社）
日本國產最新主力運載火箭H3一號機7日升空，發射後又因第二節火箭未能點火，由控制中心傳送自毀指令宣告發射失敗。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）就在眾所矚目下，日本國產最新主力運載火箭H3一號機今天升空，沒想到繼2月17日因異常取消發射後，今天發射後又因第二節火箭未能點火，由控制中心傳送自毀指令宣告發射失敗。

日本放送協會（NHK）報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將調查發射失敗詳細狀況。H3火箭2月17日因第一節火箭內裝置發生錯誤動作，在發射前的階段就決定中止，之後在查明原因並採取對策後，於今天再度發射。

H3是日本現今主力火箭H2A的後繼機種，由JAXA與日本三菱重工業耗資逾2000億日圓（約新台幣457億4010萬元）聯手開發。

H3是日本時隔約30年開發的大型火箭，運載重量提升到H2A的約1.3倍，並節省約半數發射成本，從9年前著手開發。H3火箭一號機今天升空時搭載地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3），被期待能用於掌握天災狀況。

日本過去數次主要發射失敗案例，包括1998年的H2火箭5號機、1999年的H2火箭8號機、2003年的H2A火箭6號機，及2022年的愛普瑟隆火箭6號機。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120307

影片來源：JAXAイベントライブ配信専用チャンネル
日本H3火箭7日發射升空，許多民眾到場觀看。（共同社）
日本H3火箭7日發射升空，許多民眾到場觀看。（共同社）
#日本
#H3火箭
#JAXA
延伸閱讀
日本最新主力火箭H3發射失敗 輔助火箭未點火日本新型觀測衛星將升空 可識別地表80公分物體日本「白兔-R」計畫登月艙發射升空 民企登月首例日本擬在月球設天文台一窺宇宙黑暗時代 最快2028年發射電波望遠鏡H3火箭首射失敗作收 日本太空戰略受阻日本H3火箭發射失敗 日媒：追求效率恐致反效果
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族