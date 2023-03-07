日本H3火箭發射失敗 第二節未點火傳送自毀指令[影]
2023/3/7 11:04（3/7 15:31 更新）
日本國產最新主力運載火箭H3一號機7日升空，發射後又因第二節火箭未能點火，由控制中心傳送自毀指令宣告發射失敗。（共同社）
（中央社東京7日綜合外電報導）就在眾所矚目下，日本國產最新主力運載火箭H3一號機今天升空，沒想到繼2月17日因異常取消發射後，今天發射後又因第二節火箭未能點火，由控制中心傳送自毀指令宣告發射失敗。
日本放送協會（NHK）報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將調查發射失敗詳細狀況。H3火箭2月17日因第一節火箭內裝置發生錯誤動作，在發射前的階段就決定中止，之後在查明原因並採取對策後，於今天再度發射。
H3是日本現今主力火箭H2A的後繼機種，由JAXA與日本三菱重工業耗資逾2000億日圓（約新台幣457億4010萬元）聯手開發。
H3是日本時隔約30年開發的大型火箭，運載重量提升到H2A的約1.3倍，並節省約半數發射成本，從9年前著手開發。H3火箭一號機今天升空時搭載地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3），被期待能用於掌握天災狀況。
日本過去數次主要發射失敗案例，包括1998年的H2火箭5號機、1999年的H2火箭8號機、2003年的H2A火箭6號機，及2022年的愛普瑟隆火箭6號機。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120307
影片來源：JAXAイベントライブ配信専用チャンネル
日本H3火箭7日發射升空，許多民眾到場觀看。（共同社）
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