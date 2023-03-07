iPhone 14與14 Plus黃色款 3/10開放預購

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（中央社記者吳家豪台北7日電）蘋果公司今天無預警透過新聞稿發表黃色iPhone 14和iPhone 14 Plus手機，為產品陣容增添新色彩，將於3月10日開放預購，3月14日開始供貨。

加入新色彩後，iPhone 14和iPhone 14 Plus總共提供6種顏色，包括午夜色、星光色、紅色、藍色、紫色及黃色。

6.1吋iPhone 14和6.7吋iPhone 14 Plus採用航太級鋁金屬設計，防潑抗水且防塵。兩款機型均採用Super Retina XDR顯示器，搭載OLED（有機發光二極體）技術，支援1200尼特的HDR（高動態範圍）峰值亮度，並支援杜比視界技術。

iPhone 14和iPhone 14 Plus均配備雙相機系統、A15仿生晶片以及創新的安全功能，包括透過衛星傳送的「SOS緊急服務」和「車禍偵測」。

由於中國實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖措施，阻礙最熱銷產品iPhone生產，連帶影響銷售，蘋果公司2023會計年度第1季（截至去年12月31日）整體銷售和獲利表現低於華爾街預期。

分析師估算，蘋果到今年3月底單季毛利率可提升到43.5%至44.5%區間，主要因為成本控制得宜、產品組合相對優化。（編輯：楊凱翔）1120307