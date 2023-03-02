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蘋果再砸逾300億元 在慕尼黑設新研發團隊

2023/3/2 22:24
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（中央社法蘭克福2日綜合外電報導）美國科技巨擘蘋果公司（Apple）今天表示，公司將再斥資10億歐元（約新台幣325億元），擴大德國南部慕尼黑的微晶片設計中心陣容。

法新社報導，這是蘋果繼2021年宣布投資10億歐元，將慕尼黑打造為蘋果「矽設計中心」歐洲總部後的新投資，將在未來6年分批投入。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在聲明中說：「我們的慕尼黑工程師團隊處於創新的最尖端，協助構思我們產品核心新技術。」

此舉是蘋果策略的一環，開發iPhone、iPad、MacBook等自家產品的晶片，以降低對外部供應商的依賴。

疫情期間的供應鏈變化導致全球半導體短缺，打擊重要產業，促使歐洲和美國設法降低對亞洲生產的依賴。

蘋果表示，這筆新投資將挹注在現有慕尼黑研發中心，成立3個新研發團隊。

蘋果硬體技術資深副總裁史羅吉（Johny Srouji）表示，慕尼黑的研發團隊將投入開發「高效能省電」產品。

蘋果在德國員工人數約4500人，自1981年起就在慕尼黑設有據點。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120302

#蘋果公司
#慕尼黑
#法新社
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