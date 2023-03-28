台灣AI卓越中心啟動 吳政忠：AI發展面臨3挑戰

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（中央社記者蘇思云台北28日電）台灣AI卓越中心今天正式啟動，行政院政務委員兼國科會主委吳政忠今天表示，大家都沒料到AI這麼快走入生活，AI發展未來也面臨倫理、法治、人權挑戰，盼台灣把路走穩，未來在全球占有一席之地。

國家科學及技術委員會推動台灣人工智慧卓越中心（Taiwan AI Center of Excellence，簡稱Taiwan AICoE），國科會今天舉行「台灣AI展望與布局記者會」，會中邀請數位部次長李懷仁、台灣AI晶片聯盟會長盧超群、中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾等人出席。

吳政忠致詞時表示，2017年是台灣AI發展元年，過去4年針對人才、技術、法規做布局，但也沒有料到AI會這麼快進入民眾的生活。

吳政忠指出，聊天機器人ChatGPT問世後，日本、中國都措手不及。國科會過去擔任鋪橋的工作，AI進入到生活後，隨著AI技術發展，也會面臨倫理、法治、人權挑戰，如果亂了手腳，也可能帶來科技的負面影響。

吳政忠表示，國科會已在2019年頒布人工智慧科研發展指引，引導國內科研人員有所依循，進一步積極研議共通性AI研發與應用倫理準則，跨部會合作推動台灣AI倫理法制化，並與全球AI倡議接軌，提升台灣在全球AI治理的制度影響力。

吳政忠表示，面對國際競爭，希望透過打造台灣人工智慧卓越中心凝聚力量，做為跨部會整合及國際合作平台，因應未來挑戰。面對下一個10年、20年，AI一定會更走向生活，盼台灣在人工智慧應用上，在全球占有一席之地。

外界關注台灣人工智慧卓越中心相關規劃，台灣AI卓越中心總召集人蔡志宏表示，在國家高度上落實3目標，在科研面向，強化AI核心科技國際合作；人才面鏈結AI頂尖國際機構及學者建立亞太人才樞紐；治理面向，參與以人為本AI國際組織，並與價值觀相近國家建立可信賴AI夥伴關係。

蔡志宏表示，目前已經有好幾個計畫在跟國際草擬洽談中，未來也會作為國際上AI對外單一窗口，並介接未來AI新趨勢，布局關鍵科技及發展要素。

沈柏延表示，ChatGPT拉近每個人跟知識的距離，但伴隨而來的資訊正確性問題也值得關注，如何讓AI成為助力，提供政府6點建議。第一，建構以人為本的可信任AI治理體制；第二，透過API共創模式，才能快速形式AI服務生態系；第三，AI服務最快打入國際市場方式就是發展雲端服務。

沈柏延指出，第四，促進多元領域應用，讓「AI+N」是產業創新的必要工作；第五，促進軟硬體整合應用；第六，培育跨領域AI人才。（編輯：張均懋）1120328