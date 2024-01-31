生成式AI熱潮 MIC調查：年輕族群用過比例逾6成

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（中央社記者蘇思云台北31日電）資策會MIC發布「生成式AI大調查」，36%網友用過生成式AI工具，其中有7成曾使用文字型工具，為最大宗的工具類型；18到25歲族群使用過生成式AI工具的比例超過6成，為全年齡層最高。

資策會產業情報研究所（MIC）發布「生成式AI大調查」，了解民眾對生成式AI的認知度、認同度、使用經驗、關注應用領域與擔憂課題。調查顯示，高達82%網友關注生成式AI應用，關注的前3大領域依序為媒體娛樂（62%）、教育服務（54%）與健康醫療（50%）。

資策會MIC資深產業分析師柳育林表示，有6成網友認同生成式AI具未來發展性，其中18到35歲的年輕族群認同度甚至高達7成以上，反映民眾普遍對生成式AI的發展抱持樂觀態度。但調查也顯示，僅24%網友確切了解生成式AI，不了解尚有47%，隨著生成式AI快速滲透生活領域，未來將成為國民的科技素養之一。

調查指出，已有36%台灣網友用過生成式AI工具，其中7成曾使用文字型工具，也是最大宗的工具類型，其次依序為圖像型、程式碼型以及影音型工具；18到25歲族群使用過生成式AI工具的比例超過6成，為全年齡層最高。

柳育林表示，熟悉生成式AI工具將成為未來職場的重要技能，特別是需要經常產製內容的工作，善用工具者能在短時間內生成內容，再輔以人工判斷進行調整，大幅提升工作效率，預期就業環境將因生成式AI迎來變革。

針對使用者進一步調查，發現已有近2成的使用者曾經付費。柳育林表示，生成式AI技術仍在快速演進，有望朝兼顧成本與品質的方向發展，雖然現階段使用者不到2成付費，但評估市場具有發展潛力。

生成式AI快速發展，也帶來許多待解的疑慮。根據調查，高達92%網友對生成式AI抱有疑慮，擔憂的前3大課題依序為過度依賴（64%）、虛假與偏誤（61%）以及隱私安全（43%），其他如就業衝擊、觸犯法規也有逾3成比例。其中，近半18到25歲族群擔憂就業衝擊，為全年齡層比例最高，反映出生成式AI發展已成為就業世代的新挑戰。

生成式AI大調查的調查期間為去年第4季，採網路調查，為期1個月，有效樣本數1068份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。（編輯：林淑媛）1130131