結盟43國拚科技外交 國科會：與他國持續洽商合作

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（中央社記者張璦台北25日電）科技外交台灣不缺席，據國科會統計，目前已與美、加、德、法等43國及3個國際組織，簽署134項合作文件，同時，也正積極與其他科技重點國家洽商部會層級的科研合作協定或協議。

國科會今天表示，近年大力推動與重要科技強國簽署部會層級科研合作協定或協議，作為雙方推動科研合作的架構性基礎；在此基礎下，雙方共同擇定重要科研領域，進行實質合作，以提高國際科研合作的成果及效益。

國科會指出，比如台灣與美國聚焦太空、生醫、半導體、資安及人工智慧（AI）等5大領域；台灣和德國鎖定鋰電池、半導體、氫能及AI等4大領域；台灣及法國則是聚焦半導體、健康、海洋、數位、綠色能源及太空等6大領域。

國科會表示，目前正積極與其他科技重點國家洽商部會層級的科研合作協定或協議，並針對台灣未來科研發展及產業需求擇定合作領域，以期藉由國際科研合作，提升台灣的研發量能及產業實力。

國科會主委吳政忠日前也指出，台灣近年與美國、德國、法國陸續簽署科學與技術合作協議，「後面應還有一些先進國家會跟台灣合作」。

國科會自1980年代起推動國際科技合作，陸續與各國科研機構簽署合作文件，期間部分簽署合作文件因對方單位異動或效期屆滿而失效，依目前統計資料，國科會與43國及3個國際組織簽署134項合作文件。

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進一步攤開清單，除美、德、法，台灣2023年也和加拿大簽署「台加科技合作瞭解備忘錄」、「台加科學合作瞭解備忘錄」，推動兩國整體科研合作，共同辦理學術研討會。

同時，比利時、保加利亞、捷克、愛沙尼亞、芬蘭、匈牙利、印度、以色列、義大利、日本、韓國、拉脫維亞、立陶宛、蒙古、荷蘭、菲律賓、波蘭、斯洛伐克、西班牙、英國、越南等，都在名單之列。（編輯：楊凱翔）1130225