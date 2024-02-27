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成大等團隊地理人工智慧技術 有效找出臭味來源

2024/2/27 12:30（2/27 13:18 更新）
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（中央社記者張榮祥台南27日電）新北市一處儲放電子產品和鋰電池倉庫日前大火，連台北市文山、大安區都聞到刺鼻異味，引起關注；成功大學今天宣布成功研發利用地理人工智慧等技術，有效找出臭味來源。

成大今天發布新聞稿指出，成大測量及空間資訊系教授吳治達、明志科技大學環境與安全衛生工程系副教授許金玉等團隊，以台中市政府監測資料為基礎，利用新技術運算找到空氣臭味「氨氣」來源，與一般人歸究於工業排放想像不同，結果顯示應和水體、交通排放及農業活動關連性較大。

成大等團隊利用地理人工智慧（Geo-AI）等技術，有效找出臭味來源的研究，由環境部補助經費，成果已刊登在著名期刊Environment International（環境國際）。

成大表示，國內近年致力於降低空氣污染物PM2.5，成果相當顯著，近期卻有「很難再降」的困難，氨氣則是PM2.5重要前驅物之一，前驅物中約有6成和氨相關，若能找到氨氣來源及管制，可望再減少PM2.5，環境部已討論氨氣問題，團隊研究成果也將提供參考。

吳治達、許金玉說，目前環境部監測空氣許多污染物，但氨氣未被列入，聞起來像是「臭尿酸味」的氨來源廣泛，包括畜牧業排泄物、污水排放川流等。這項創新技術可用於監測空氣其他污染物，只要有少數監測站資料，就能透過運算找到臭味來源。（編輯：黃世雅）1130227

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