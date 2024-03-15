Google I/O開發者大會5/14登場 聚焦AI應用

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（中央社記者吳家豪台北15日電）Google今天宣布，2024年I/O開發者大會主題演講將於美西時間5月14日上午10時（台灣時間5月15日凌晨1時）舉行，外媒預期將聚焦人工智慧（AI）模型發展和Android 15作業系統更新，也可能推出Pixel 8a中階手機。

Google Developer X和開發者關係副總裁兼總經理班克斯（Jeanine Banks）在官網發表文章指出，I/O大會可以協助開發者了解如何更快速打造AI應用，今年將舉辦超過100場會議、工作坊與展演。

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國外科技新聞網站The Verge預測，今年Google I/O可能聚焦AI主題，因為Google正積極發展旗艦AI模型Gemini，以及輕量級AI模型Gemma。

The Verge認為，今年I/O也可能公布Android 15作業系統新功能，以及針對Gmail與Google相片等其他服務的更新。有鑒於Google在去年I/O發表Pixel 7a中階手機，可以合理推測Pixel 8a有望在今年活動亮相，把Pixel 8系列AI功能下放到價格更低的產品上。（編輯：林淑媛）1130315