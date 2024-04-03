美國白宮下令NASA 制定月球標準時間

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）白宮今天指示美國國家航空暨太空總署（NASA）為月球和其他天體建立統一的時間標準，美國的目標是在各國政府和私人企業之間日益激烈的月球競賽中制定太空國際規範。

根據路透社看到的備忘錄，白宮科技政策辦公室（OSTP）負責人指示NASA與美國政府其他部門合作，在2026年底前制定計劃，確立稱為「月球協調時間」（Coordinated Lunar Time, LTC）標準。

月球和其他天體上不同的引力以及潛在其他因素，使得月球與地球上的時間感知方式不同。除此之外，LTC將為執行任務需要極高精確度的太空船和衛星提供計時基準。

NASA太空通訊和導航負責人柯金斯（Kevin Coggins）受訪時說：「我們在地球上使用的同一個時鐘，在月球上移動速度會有所不同。」

白宮科技政策辦公室主任普拉巴卡（Arati Prabhakar）在備忘錄中表示，對於月球上的人來說，地球時鐘似乎每個地球日平均會損失58.7微秒，並且伴隨其他週期性變化，這將進一步使月球時間與地球時間發生偏差。

根據月球探測計畫「阿提米絲」（Artemis），NASA的目標是在未來幾年內將太空人送上月球，並建立一個科學月球基地，為未來的火星任務奠定基礎。數十家企業、太空船和國家參與了這項工作。

白宮科技政策辦公室的一名官員表示，如果沒有統一的月球時間標準，將很難確保太空船之間的資料傳輸安全以及地球、月球衛星、基地和太空人之間的通訊同步。

這位官員表示，時間差異還可能導致在月球上或繞月球運行的測繪和定位過程中出現錯誤。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130403