鴻海研究院合作日本軟體業者 開發量子運算關鍵技術

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海研究院今天宣布，將與日本量子運算軟體創新者QunaSys策略合作，開發鴻海研究院的費米子編碼方法。

鴻海研究院透過新聞稿說明，費米子編碼方法是一種能夠有效地模擬和操作量子位元的技術，是量子運算模擬電子結構的關鍵技術，費米子編碼能夠更有效地利用量子運算來解決複雜的科學問題，並推動新材料和藥物的開發研究。

鴻海研究院指出，費米子編碼方法可整合到QunaSys的量子工具包QURI Parts，推動量子模擬算法的發展，提升量子模擬工具和電腦的整體性能。

鴻海研究院表示，雙方團隊將進行研究，利用人工智慧技術改進和完善鴻海研究院和研究夥伴開發的費米子編碼方法，推動量子模擬領域的創新，預計將催生新的方法和算法，加速量子運算的進步。（編輯：林淑媛）1131029