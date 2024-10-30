傳馬斯克AI新創公司洽談新融資 估值有望達1.3兆

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（中央社紐約29日綜合外電報導）「華爾街日報」今天報導，據知情人士透露，億萬富豪馬斯克的人工智慧新創公司xAI正與投資者洽談新一輪融資，這輪融資有望讓該公司估值飆至400億美元（約新台幣1.3兆元）。

路透社引述「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導指出，xAI期待在新一輪融資中募得數十億美元，但相關討論仍處於早期階段，代表融資方案還有變數，相關談判也可能破裂。

馬斯克（Elon Musk）未立即回覆路透社的置評請求。

xAI今年5月完成60億美元（約新台幣1939億元）的B輪融資，融資後估值為240億美元，投資者包括創投業者安德立森霍洛維茲公司（Andreessen Horowitz）和紅杉資本（Sequoia Capital）。

馬斯克2023年7月創立xAI，作為AI新創公司OpenAI聊天機器人ChatGPT的另一個選擇。

xAI今年3月宣布，將釋出旗下聊天機器人Grok的開放原始碼，免費提供其背後的編碼供其他開發者進行試驗，此舉讓xAI加入Meta和法國的Mistral等擁有開放原始碼AI模型企業的行列。

由微軟公司（Microsoft Corp.）支持的OpenAI以及Alphabet旗下的谷歌（Google）等公司，在生成式AI激戰中暫居領先，在快速發展的AI領域中推動重大投資與創新。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1131030