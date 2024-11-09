成大海域智慧防溺AI偵監系統 監控救援利器

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（中央社記者張榮祥台南9日電）國立成功大學今天宣布成功研發全國首套海域智慧防溺AI偵監系統，且在台南市安平觀夕平台實地演示，未來將成為輔助救生員監控與救難的利器。

成大這套海域智慧防溺AI偵監系統，由近海水文中心教授董東璟團隊研發，透過高精度光學攝影機及深度學習智慧演算法，辨識近岸海域溺水呼救民眾。當系統偵測到異常揮救、逾時下沉或超越警戒線時，將發出警告、通知現場救生員或管理人員，啟動救溺行動。

海域智慧防溺AI偵監系統有5大功能，涵蓋離岸裂流監測、海灘人流監測、海域遊憩活動類別、超越警戒線偵測與溺水偵測等。目前國際上未見類似系統。

成大今天在安平觀夕平台演示系統辨識海上風帆、SUP、水上摩托車等活動及游泳戲水民眾，當泳客超越警戒線，系統以特別醒目警告框標示；帆船協會教練在海上演示溺水求救，AI系統瞬間辨識，以最緊急紅框標示。

董東璟表示，海灘民眾多達上百人或千人，救生員難以每分每秒監看，未來這套系統安裝後，辨識結果可即時傳送給救生員，協助救人。這也是AI技術首次應用在海域遊憩安全維護。

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董東璟說，這套系統針對台灣多樣海域環境進行研發調適，可在各種海況下運作，除應用於海域救溺，也可使用在游泳池、溪流、池塘、水庫等水域防溺，大幅提升水域安全防護。

成功大學表示，目前團隊已完成多處實地測試，證明系統在偵測海域遊憩活動和溺水風險方面具高準確性及反應速度，深具實用與創新意義。希望這套系統可推廣到全國海域，協助政府加強海域救援能力，減少溺水事件，也象徵台灣AI科技應用於公共安全領域的進步。（編輯：謝雅竹）1131109