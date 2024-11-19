Google Play台灣年度最佳程式 英語學習App獲獎

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（中央社記者吳家豪台北19日電）Google Play台灣2024年度最佳榜單今天出爐，共包含9款應用程式和10款遊戲，年度最佳應用程式為提供即時英語對話練習與修正建議的「Speak-英文口說智慧學習」，年度最佳遊戲為沉浸式角色扮演遊戲「劍與遠征：啟程」。

Google Play台灣與香港應用程式及遊戲策略夥伴經理陳曉瑩在官方部落格發表文章說，觀察今年上榜的應用程式，可以看到人工智慧（AI）技術的應用場景越來越多元，也開始走入日常生活，成為解決問題和自我學習時的實用工具。

獲得「年度最佳應用程式」的「Speak-英文口說智慧學習」，透過AI技術提供即時的實境對話練習和修正建議，讓使用者能夠隨時隨地練習英文口說，幫助降低學習門檻。

Google Play也發現運用AI技術進行影像編輯及短影音娛樂應用，受到許多台灣使用者喜愛。獲得「年度最佳生活幫手應用程式」的「Adobe Express：AI影片設計」，運用AI技術幫助使用者展現創意；獲得「年度最具潛力應用程式」的「Winkit-影片畫質修復」可以運用AI技術，讓不小心拍壞的照片與影片重獲新生，如修復畫質、消除雜訊，甚至自動修圖和增強色彩。

「年度最具娛樂性應用程式」由專為手機觀看直式短影音所設計的「ReelShort-Short Movie & TV」獲得，除了提供原創影片、迷你劇集等內容外，並加入互動式影片，讓觀眾可以自行決定故事發展。

陳曉瑩指出，隨著不同類型的行動裝置普及，許多使用者選擇使用大螢幕尺寸的裝置，作為日常生活與娛樂使用。今年Google Play首度新增「年度最佳大螢幕應用程式」獎項，鼓勵開發者針對大螢幕裝置設計更優質的應用程式，獲獎的「Infinite Painter」擁有豐富的繪圖工具和清楚的介面。

此外，陳曉瑩從今年的遊戲排行榜發現，台灣玩家對於沉浸式劇情、容易上手的遊戲機制，以及知名IP（智慧財產權）的喜愛。

「年度最佳遊戲」由「劍與遠征：啟程」獲得，沿襲前作系列世界觀，讓玩家能跟著熟悉的角色體驗全新遊戲內容，且遊戲場景會隨地圖與情節進展結合，呈現更細緻的美術細節，遊戲配樂則交由專業交響樂團錄製。（編輯：張良知）1131119