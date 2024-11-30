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日本民間火箭搭載台灣衛星和佛像 12/14挑戰升空

2024/11/30 14:45
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本太空新創公司SPACE ONE的小型火箭KAIROS一號機今年3月發射失敗後，昨天宣布在預計12月14日發射的2號機上，將搭載包括來自台灣在內的5枚小型人造衛星。

日本讀賣新聞報導，特別的是，2號機搭載的其中一枚衛星上被安放一尊佛像，要從太空祈願世界和平。

KAIROS一號機今年3月升空時，因為燃料燃燒速度與火箭推進力低於原先預測值，在發射後約5秒偵測異常，造成自動爆炸系統啟動自毀。SPACE ONE已針對燃燒速度的測量等進行修正。

目前預計2號機將於12月14日上午11時到11時20分左右，從日本和歌山縣串本町的民間火箭發射場二度挑戰升空，預計在發射後約55分鐘到達約500公里的太空空間時，依序將搭載衛星投入軌道。

2號機上搭載5枚人造衛星，除了來自台灣太空機構的衛星外，還有包括日本新興企業TERRA SPACE及高中生等人在接受其他新興企業協助所製作的衛星。屆時也將進行光通訊實驗等項目。

TERRA SPACE將針對衛星上搭載的機器進行動作確認等，並在衛星上方安放一尊佛像，命名為「太空寺院 劫蘊寺」。

如果2號機順利將搭載衛星投入預定軌道的話，將寫下日本第一個成功將衛星送入運行軌道的民間火箭。

SPACE ONE社長豐田正和說，希望讓這些衛星進入太空，為太空產業發展做出貢獻，「我們所有人都有這次一定要成功的信念」。

日本目前能運載衛星升空的火箭，只有宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導研發的大型火箭H2A和H3，及小型火箭愛普瑟隆（Epsilon）。

而在民間的部分，日本企業家堀江貴文創立的星際科技公司（Interstellar Technologies）雖然曾讓小型火箭進入太空，但目前仍未運載人造衛星進入軌道。

KAIROS火箭全長約18公尺、重量約23公噸，大約是愛普瑟隆的1/4大小。（譯者：黃名璽）1131130

#日本
#台灣
#讀賣新聞
#SPACE ONE
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