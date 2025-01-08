CES台灣科技新創館開幕 邀國際團隊同台一較高下

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（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯7日專電）CES今天登場，國科會台灣科技新創基地（TTA）第8度領團，72家台灣科技新創團隊在現場爭取國際商機。展會期間，台灣團隊將與韓國、日本、荷蘭、瑞典、義大利團隊同台較勁，吸引投資人和企業代表目光。

美國消費性電子展（CES）盛大開跑，大廠新產品受關注外，各國新創能量為一大看點。國科會率領跨部會共同輔導的72家台灣科技新創團隊7日在CES新創展區亮相。

開幕儀式上，CES大會資深總監芮蒙迪諾（Jannene Remondino）、高通（Qualcomm）副總裁羅伊（Sudeepto Roy）親自蒞臨。

全球新創重要機構德國柏林消費性電子展（IFA）、南法經濟發展局（risingSUD）、日本貿易振興機構（JETRO）、瑞士新創加速器（myGlobalVillage Switzerland）也派代表到場，以行動力挺台灣新創團隊。

率團的國科會產學處長許增如致詞介紹，72家參展團隊產業涵蓋5大領域，顯示台灣新創生態豐富多元，且團隊科技都是奠基於AI技術，是AI普及應用的具體實踐。

今年CES的新創參展數量占整體規模趨近1/3，各國新創團隊在CES國際舞台交流。

許增如表示，在AI帶動產業共榮的目標上，台灣是最值得信賴的國際夥伴，期盼志同道合的人才和企業加入台灣，一同實現AI引領百工百業應用創新的願景。

展會期間，國科會台灣新創基地也邀請來自韓國、日本、荷蘭、瑞典、義大利等國際新創夥伴至台灣科技新創館進行聯合展演，讓台灣團隊和國際團隊同台較勁，盼發揮加乘力量，吸引更多投資人和企業代表關注，為新創團隊爭取更多全球鏈結商機。

今年台灣科技新創館以AI Taiwan為設計主軸，規劃人工智慧（Artificial Intelligence）、數位醫療（Digital Health）、智慧城市（Smart Cities）、永續發展（Sustainability）及先進移動（Vehicle Tech and Advanced Mobility）五大專區。

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CES過後，國科會將帶領超過30組新創團隊赴矽谷，持續擴大參展效益、深化與矽谷新創生態系鏈結。14日，國科會將攜手國發會舉辦團隊路演（road show）。

國科會指出，期盼藉由跨部會力量，共同推動台灣新創邁向國際，加速培育更多「準獨角獸」，並吸引矽谷人才與資金回流台灣，達到互補共榮的效益。（編輯：韋樞）1140108

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