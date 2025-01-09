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台灣新創數位膠囊、AI心理師 形塑未來世界醫療場景

2025/1/9 15:48（1/9 16:01 更新）
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鉅怡智慧（Face Heart）「非接觸」科技，不到一分鐘偵測心跳、血壓、血氧、心肺、呼吸頻率等生理資訊。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月9日
鉅怡智慧（Face Heart）「非接觸」科技，不到一分鐘偵測心跳、血壓、血氧、心肺、呼吸頻率等生理資訊。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月9日
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（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯8日專電）Google未來學家庫茲威爾（Ray Kurzweil）預期，2032年後，AI可以讓人停止老化。今年CES來自台灣的17家「數位醫療」新創展示如何透過新技術，讓人類、甚至寵物更健康、長壽。

想像一下，早晨起床，對著一面鏡子，不到一分鐘便能知道自己的心跳、血壓、血氧、心肺、呼吸頻率等生理資訊，不必使用大大小小的儀器，就能掌握健康指標。

台灣新創公司鉅怡智慧（Face Heart）在美國消費電子大展（CES）展示這項「非接觸」技術，應用場景包括遠距醫療、遠距照護，未來甚至在家中就可以使用。技術已第2年獲得創新獎。

或者，面對空氣污染的環境，只要戴上一條兼具時尚感的項鍊，走在路上，便能近乎100%阻絕懸浮微粒（PM2.5）、H1N1病毒、花粉，效果可以維持28小時。

甚至吞下一顆魚油大小「數位膠囊」，馬上就可以檢測出體內看不見的壓力和溫度。

明健聯合公司（DotSpace）開發這款世界上最小的電子感測膠囊，關鍵在於專利天線設計，低功耗藍芽傳輸模組能夠使膠囊連續偵測超過150小時，直到從患者體內排出。

專案經理劉恆瑞在CES現場表示，膠囊在體外透過磁鐵感應自動啟動，立刻傳遞壓力和溫度訊號，可用於患者，開發出太空人和運動員等不同專業人士市場。

不僅身體，現代人的心理健康問題，也可能透過科技改善。

台灣竹謙科技（Bamboo Techology）集結精神科醫師、心理師經驗，將知識導入AI模型當中，打造AI心理師，已經與台灣軍方合作，針對心理師不足的問題提供解方。

竹謙科技執行長黃筑萾過去曾於軍隊中負責官兵心理輔導，她告訴記者，「超過一半」深受心理困擾的人沒有尋求心理治療，主要是受到汙名化的原因、「擔心外界怎麼看他們」，透過虛擬治療的方式，可望增加患者求助的機會。

若習慣與真人心理師對話，聊心茶室的網站，有如心理界的Uber平台。整合心理師和線上支付系統，讓用戶針對個別狀況找到合適的心理師。

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聊心茶室技術長江瑞敏認為，心理健康需要情感連結，人與人之間的溝通還是很重要，因此保留了傳統真人心理師來為患者服務。

這次CES展，全球超過600家「數位醫療」（Digital Health）公司參展，台灣團隊共17家。從偵測健康、平日保養、早期發現疾病、到心理照顧，AI和科技正翻轉人類生老病死。（編輯：周永捷）1140109

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鴻辰通訊穿戴式空氣清淨器，利用獨特的呼吸通道生態離子技術，有效過濾空氣中的過敏原、PM2.5和病毒。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月9日
鴻辰通訊穿戴式空氣清淨器，利用獨特的呼吸通道生態離子技術，有效過濾空氣中的過敏原、PM2.5和病毒。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月9日
明健聯合公司「數位膠囊」，以開水吞下肚立刻可檢測出體內看不見的壓力和溫度。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月9日
明健聯合公司「數位膠囊」，以開水吞下肚立刻可檢測出體內看不見的壓力和溫度。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月9日
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