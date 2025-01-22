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Google看中AI新創公司Anthropic 傳加碼投資10億美元

2025/1/22 18:02（1/22 18:37 更新）
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，Google正加碼投資10億餘美元給人工智慧（AI）新創公司Anthropic。這家公司是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI在AI基礎模型領域的主要對手。

路透社報導，美國科技業巨擘Google現行對Anthropic已有投資20億美元的投資承諾，美國電子商務業巨頭亞馬遜（Amazon）也已在2024年底將投資這家公司的規模倍增至80億美元。

Anthropic販售給客戶可直接透過亞馬遜雲端運算服務（Amazon Web Services，AWS）等第三方雲端服務使用其AI模型的准入，公司年化營收達到約8億7500萬美元。

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路透社和其他媒體本月稍早報導，Anthropic發起的1輪籌資已在美國創投公司光速創投（Lightspeed Venture Partners）領投下接近籌得20億美元，使其估值約達600億美元。但「金融時報」（Financial Times）指出，Google對Anthropic的新投資與這輪籌資無關。

美國微軟公司（Microsoft）支持的OpenAI在2022年推出ChatGPT後，開啟了AI開發競賽。OpenAI乘著自身受歡迎度與日俱增及新產品問世加持下，2024年10月完成總額66億美元的1輪籌資，使其估值可能達到1570億美元。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140122

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