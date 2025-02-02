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日本H3火箭5號機 搭載日本版GPS衛星成功升空[影]

2025/2/2 19:27（2/2 19:44 更新）
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影片來源：JAXA | 宇宙航空研究開発機構

（中央社記者戴雅真東京2日專電）日本新型運載火箭H3的5號機今天下午5時30分（台北時間4時30分）在鹿兒島縣的種子島太空中心升空，搭載日本版GPS衛星「準天頂衛星系統」6號機，衛星在火箭升空約29分鐘後進入預定軌道，宣告發射成功。

日本放送協會（NHK）報導，H3運載火箭1號機在2年前的2023年3月發射失敗後，經過改進一雪前恥，2號機至4號機連續3次發射成功。

這次發射的5號機搭載「準天頂衛星系統」（みちびき）衛星，是具備類似GPS功能的定位衛星，目前在日本附近上空以4顆衛星的系統運行，可以提升智慧型手機等設備的定位精準度，也能協助在沒有訊號的地方，發送「緊急地震速報」等資訊。

日本政府計劃連同這次發射的衛星在內，共要新增3顆衛星，把現有的4衛星系統擴增至7衛星系統。一但實現，日本將能依靠自有衛星實施定位，不再需要仰賴國外衛星。

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「準天頂衛星系統」從2018年起正式啟用4顆衛星系統，2021年發射首顆衛星的替補衛星。預計要擴增的3顆衛星中，這次發射6號機（QZS-6）進入距離地球赤道面上方大約3萬6000公里的「地球靜止軌道」。

為了要在全球競爭激烈的靜止軌道上佔據位置，6號機比5號機更先發射。與先前衛星最大的區別在於，6號機搭載了JAXA（日本宇宙航空研究開發機構）正在研究的「高精度測位系統（ASNAV）」天線。如果將來所有衛星都配備這個系統，像是智慧型手機這類普通接收器的定位精準度，能從目前的定位誤差5至10公尺之間，縮減至1公尺內。（編輯：高照芬）1140202

#GPS
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