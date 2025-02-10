蘋果調高美國Mac換購折抵額度 傳為新機暖身

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（中央社記者吳家豪台北10日電）蘋果公司（Apple）傳出本週將發表新一代平價手機iPhone SE 4及搭載M4晶片的MacBook Air筆記型電腦，在新品亮相前，蘋果先調高美國市場Mac電腦舊機換購新機的折抵優惠，新增額度從10美元到50美元（約新台幣328元到1641元）不等，藉此刺激買氣。

蘋果美國官網顯示，即日起到4月2日購買Mac電腦，透過Trade In換購方案可享額外優惠。以MacBook Pro為例，原本最高可折抵915美元，最新方案可折抵最高925美元；MacBook Air舊機原本最高折抵425美元，新方案也調整為最高可折抵435美元。

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蘋果換購方案可以在線上或直營店完成，根據現有裝置取得估價，並用於購買新裝置時折抵。如果不想立即折抵，也可換取等值金額的Apple Store禮品卡，供日後使用。

根據外媒預測，M4版MacBook Air外觀不會有重大變化，將維持13吋與15吋兩款機型，與前一代M3版本相比，中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）效能提升約25%至30%；FaceTime相機預計升級為1200萬畫素，提供人物居中模式，並搭配Thunderbolt 4規格傳輸孔，支援更多台外接螢幕。相關消息並未獲得蘋果證實。（編輯：潘羿菁）1140210