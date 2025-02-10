三星、蘋果角逐爭霸 超薄手機大戰今年登場

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（中央社記者江明晏台北10日電）三星、蘋果今年將上演超薄手機大戰，三星已預告將端出S25 Edge，傳聞纖薄機身將縮減至不到0.6公分，蘋果也傳出秋季將發表iPhone 17 Air，號稱史上最輕薄iPhone，但兩大手機巨擘研發超薄手機，都面臨必須犧牲部分硬體規格的挑戰。

在今年1月中下旬的三星發表會最後，三星拋出「彩蛋」釋出Galaxy S25 Edge的預告影片，畫面中展現各項手機零組件的精密結合，主打超薄機身，推測就是先前傳聞的S25 Slim。

根據科技媒體smartprix報導，S25 Edge的機身縮減至0.584公分，不只比S25 Ultra的0.82公分更加纖薄，也比傳聞Edge原型機厚度0.64公分更極致，但為了達到厚度減少，僅配備2顆鏡頭。

台灣三星也證實，今年將會有非常多的新品上陣，等於是每季都會有發表會，市場推估，三星Galaxy S25 Edge可能在第2季亮相，預計也會有三星將推出的虛擬實境（VR）頭戴裝置。

而蘋果iPhone 17將在今年9月上陣，許多供應商都已透露，蘋果也將端出史上最輕薄的iPhone 17 Air，預料會取代iPhone 17 Plus機型，根據天風國際證券分析師郭明錤先前爆料，蘋果iPhone 17 Air厚度約0.625公分（包括相機突起），螢幕最薄僅0.55公分。

傳聞指出，iPhone 17 Air 將搭載新一代處理器 A19 晶片，這主要是採用台積電優化版3奈米製程，雖然性能可能不及iPhone 17 Pro版本的A19 Pro晶片，但仍比上一代優化。

且市場傳出，為了降低機身厚度，iPhone 17 Air將採用eSIM規格，捨棄實體SIM卡槽，這也料將引起投資人擔憂，iPhone 17 Air在中國等部分eSIM並未普及的國家的銷售狀況。

兩大手機巨擘在超薄手機領域掀戰，確實都得面臨犧牲一定程度的硬體規格，例如三星傳聞為追求更極致的輕薄，僅配備2顆鏡頭，較原先計畫減少1顆，而蘋果更傳出只會搭載單顆鏡頭，電池續航表現可能也會受限。

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事實上，鏡頭確實是超薄手機的一大技術門檻，如何讓相機模組融入其中，不過於突出，避免與超薄邊框形成反差，是一大考驗。多家光學大廠都透露其難度，大立光董事長林恩平就曾在法說會上表示，如果要在維持一樣的MTF（調製轉換函數，用來評估鏡頭光學成像畫質、銳利度的指標），把鏡頭壓薄，就是非常難突破的點，剛開始客戶都會要求比較高，設得規格很難，要看量產性如何。

玉晶光總經理郭英理坦言，鏡頭薄非常難做，但輕薄是趨勢，一定要面對，滿足客戶要求品質，願接受挑戰，目前都順利；玉晶光也表示，2025年新機種的開發也都如期進行中，對今年的營運展望仍然審慎樂觀看待。（編輯：楊凱翔）1140210