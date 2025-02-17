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AI國際競賽加劇 韓國今年擬採購1萬顆高效能GPU應戰

2025/2/17 17:52
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（中央社首爾17日綜合外電報導）韓國今天宣布，計劃在今年內取得1萬顆高效能的繪圖處理器（GPU）。在全球人工智慧（AI）競賽加劇之際，韓國力圖跟上腳步。

路透社報導，韓國代理總統崔相穆發布聲明表示：「隨著各方爭奪AI產業優勢地位的比賽升溫，賽況已從企業間的較量轉為各國創新生態圈之間的全面競爭。」

崔相穆宣布，韓國政府為協助國家AI運算中心及早開始提供服務，打算透過官民合作取得1萬顆GPU。

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美國政府為了控管最先進AI應用所需的美國晶片和技術流動，1月宣布限制GPU出口的新規定，將世界各國分為不同層級，其中韓國等約18國基本上享有豁免，另120國有所受限，至於中國、伊朗和俄羅斯等國則面臨完全禁令。

韓國政府尚未決定打算採購哪些GPU產品，但韓國科學技術情報通信部的1名官員告訴路透社，相關預算、採購型號及會有哪些民間企業參與等細節，最晚將在9月確定。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140217

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