2名NASA太空人任務8天變9個月 結束滯留啟程返回地球

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人魏摩爾和威廉斯今天凌晨乘坐太空探索科技公司（SpaceX）的太空船離開國際太空站（ISS），結束因故滯留太空達9個月的經歷返回地球。

路透社報導，魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）去年6月搭乘的波音公司（Boeing）星際飛機號（Starliner）太空船因出現推進系統問題，經評估不適合載運他們返回地球，導致兩人原本只需在國際太空站待8天的測試任務拖長。

魏摩爾和威廉斯都是NASA資深太空人及退役美國海軍試飛員，他們與另2名太空人今天一起乘坐SpaceX的乘龍號（Crew Dragon）太空船，於美東時間上午1時5分（台灣時間18日下午1時5分）脫離國際太空站，展開為期17小時的返回地球之旅。

4人屬於NASA正式的Crew-9太空人輪換任務，他們預計在美東時間今天下午5時57分（台灣時間19日上午5時57分）濺落美國佛羅里達州外海。

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4人接著將搭機前往NASA位於德州休士頓的詹森太空中心（Johnson Space Center），依照例行程序進行為期數天的健康檢查，再由NASA的飛行外科醫師判斷是否批准他們返家。

在太空生活數個月可能從多方面影響人體，從肌肉萎縮到視力受損。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140318