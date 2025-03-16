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首頁 / 科技

SpaceX乘龍號抵太空站 將接2滯留NASA太空人回家

2025/3/16 16:34
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（中央社甘迺迪太空中心16日綜合外電報導）太空探索科技公司（SpaceX）的乘龍號（Crew Dragon）太空船今天將4名太空人送達國際太空站（ISS），讓被困超過9個月的2名太空人終於能夠返回地球。

法新社和路透社報導，格林威治標準時間5時45分左右，直播畫面中可以看到，乘龍號太空人在失重狀態下，與太空站內的成員互相擁抱。

從佛羅里達州美國國家航空暨太空總署（ NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空以來，約經過29小時，Crew-10太空人乘龍號太空船於今天格林威治標準時間4時4分成功與國際太空站對接。

他們受到太空站7名太空人歡迎，包括資深的NASA太空人與退役美國海軍試飛員魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）。由於波音（Boeing）星際飛機（Starliner）太空船出現問題，迫使NASA讓星際飛機於去年9月空機返回地球，魏摩爾和威廉斯兩人仍然滯留在太空站。

魏摩爾和威廉斯預定最快於19日格林威治標準時間8時離開太空站，與此同時，NASA太空人赫格（Nick Hague）和俄羅斯太空人戈布諾夫（Aleksandr Gorbunov）也將一起離開。

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赫格和戈布諾夫去年9月搭乘乘龍號太空船前往太空站，船艙內為威廉斯和魏摩爾留有兩個空位，自那時起，這艘太空船便停靠在太空站。

Crew-10預定在太空站停留約6個月，成員包括NASA太空人麥克林（Anne McClain）和艾耶斯（Nichole Ayers）、日本太空人大西卓哉（Takuya Onishi）以及俄羅斯太空人培斯科夫（Kirill Peskov）。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1140316

魏摩爾
輪調任務太空船發射前喊卡 2滯留太空人返家再等等NASA 2太空人任務8天變9個月 16日可望搭SpaceX乘龍號返地球
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