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NASA：滯留太空站2名美國太空人18日返回地球

2025/3/17 12:23
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）說，兩名被困在國際太空站（ISS）9個多月的美國太空人將於本月18日晚間返回地球。

法新社報導，魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）將與另1名美國太空人和1名俄羅斯太空人一起乘坐太空探索科技公司（SpaceX）的乘龍號（Crew Dragon）太空船返回地球，太空船在今天凌晨抵達國際太空站。

由於原定接送這兩名太空人的波音（Boeing）星際飛機（Starliner）太空船出現推進系統問題，評估不適合將他們送回地球，兩名太空人自去年6月以來一直滯留在國際太空站。

NASA在今天晚間的聲明中說，已將太空人預計在佛羅里達州海岸的濺落時間提前到18日傍晚5時57分（台灣時間19日清晨5時57分）。NASA原本預計濺落時間不早於19日。

NASA表示：「更新後的返回目標仍讓太空站機組人員有時間完成交接，同時在預計本週稍晚天氣條件較差的情況下提供操作彈性。」

NASA太空人赫格（Nick Hague）和俄羅斯太空人戈布諾夫（Aleksandr Gorbunov）也將乘坐乘龍號太空船返回，這趟旅程將從17日晚間開始準備關閉艙門時直播。

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魏摩爾和威廉斯原本應在數天內往返，結果卻被困了9個月，如今準備返回地球，代表他們的磨難即將結束。他們的停留時間比國際太空站太空人大約6個月的標準輪調時間長得多。

但這還是遠遠比不上NASA太空人盧比歐（Frank Rubio）2023年在國際太空站創下的371天美國紀錄，或俄羅斯太空人波利雅科夫（Valeri Polyakov）在和平號（MIR）太空站連續停留437天所創下的世界紀錄。（譯者：林沂鋒/核稿：曾依璇）1140317

魏摩爾
SpaceX乘龍號抵太空站 將接2滯留NASA太空人回家輪調任務太空船發射前喊卡 2滯留太空人返家再等等
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