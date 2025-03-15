馬斯克：星艦2026年底飛火星 最快2029載人登陸

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克今天表示，SpaceX星艦火箭將於2026年底前往火星，並搭載特斯拉人形機器人Optimus，此外人類「最快2029年」可登陸火星。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）在其社群媒體X平台發文指出：「星艦（Starship）將於明年底搭載Optimus前往火星。如果登陸進展順利，那麼人類最快可能在2029年開始登陸（火星），不過2031年的可能性更大。」

星艦作為世上規模最大、力量最強的火箭，是馬斯克達成殖民火星這項長遠願景的關鍵。

星艦高達123公尺，比美國自由女神像（Statue of Liberty）還高出約30公尺，設計目標是能夠完全重複使用。

美國國家航空暨太空總署（NASA）也在等待星艦進行改良，以在其阿提米絲（Artemis）登月計畫中使用星艦，這項計畫的目標是在10年內讓太空人重返月球。

但在SpaceX能執行這些任務前，這間公司必須證明星艦對機組人員安全可靠，且能在軌道上進行複雜的燃料補給作業，這對執行深空任務至關重要。

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SpaceX本月6日進行星艦火箭第8次測試任務時與星艦失聯，導致衛星部署示範失敗；這是SpaceX今年連續第2次星艦任務以失敗告終。

儘管星艦火箭的「超重型」（Super Heavy）第一節推進器按計畫成功返回地面，星艦最後仍在太空爆炸解體。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1140315