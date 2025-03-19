結束9個月滯留 2名NASA太空人成功降落佛州外海

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）滯留太空長達9個月的美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人魏摩爾和威廉斯今天乘坐太空探索科技公司（SpaceX）太空船返回地球，順利在佛羅里達州外海降落。

綜合法新社和路透社報導，載有魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams），以及美國太空人赫格（Nick Hague）和俄羅斯太空人戈布諾夫（Aleksandr Gorbunov）的SpaceX乘龍號（Crew Dragon）穿越大氣層後，於下午5時57分（格林威治時間21時57分）在佛羅里達州外海展開降落傘，順利降落在海面上。

當這艘名為「自由號」（Freedom）、外形如水果軟糖的乘龍載人太空船在晴朗無雲的天空下，隨著波浪平穩起伏時，地面團隊響起熱烈歡呼。這艘太空船在重返大氣層時曾承受高達攝氏2000度的炙熱高溫，機身被燒得焦黑，但仍順利完成降落。

太空船從水中被吊上船。根據太空人返回地球的常規程序，這些太空人將搭乘NASA的飛機前往休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center），進行數天的健康檢查，並在NASA的飛行外科醫生確認他們狀況良好後，才能回家與家人團聚。

赫格在順利降落後，在太空船內與任務控制中心通話時表示：「真是太刺激了。我在太空船內看到大家笑得合不攏嘴。」

這4名太空人大約在17小時前離開國際太空站（ISS），並與太空站內的其他成員道別並互相擁抱。

魏摩爾和威廉斯都是NASA資深太空人及退役美國海軍試飛員，去年6月搭乘的波音公司（Boeing）星際飛機號（Starliner）太空船因出現推進系統問題，經評估不適合載運他們返回地球，導致兩人原本只需在國際太空站待8天的測試任務拖長。

在太空中生活數個月會對人體造成多方面影響，從肌肉萎縮到可能的視力損傷。

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在這次任務中，魏摩爾和威廉斯在太空共待了286天，超過平均6個月的國際太空站任務時長，但仍遠不及美國紀錄保持者盧比歐（Frank Rubio）。由於一艘俄羅斯太空船的冷卻劑洩漏，使得他必須滯留在太空中371天，2023年他終於返回地球結束這趟任務。

威廉斯結束她的第3次太空飛行，總計在太空中待了608天，在美國太空人中僅次於惠特森（Peggy Whitson）的675天。俄羅斯太空人柯諾年科（Oleg Kononenko）於去年創下全球紀錄，總計在太空待了878天。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140319