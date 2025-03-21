日本太空垃圾公司攜手印度企業合作 稱對台灣感興趣

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本太空垃圾清除公司Astroscale今天表示，已與印度太空業者Digantara和Bellatrix Aerospace達成協議，將在技術和服務方面合作，並提到對韓國、台灣、印尼及澳洲感興趣。

Astroscale日本分公司總裁加藤艾迪說，這次合作「有望」在「1到2年內」為印度客戶促成一項太空軌道服務標案，意味Astroscale將首次在日本以外的亞太地區拓展業務。

加藤艾迪告訴路透社，「印度一直在我們的潛在市場首選清單中」，強調印度擁有成熟的太空能力，而Astroscale的太空軌道服務技術能滿足其需求。他補充說，Astroscale還對韓國、台灣、印尼和澳洲感興趣。

加藤艾迪說：「印度太空政策過去偏向保護主義，但我們看到印度正迅速採取行動，包括強化與美國的關係，以及開放市場給商業參與者，甚至加以扶植。」

Digantara公司提供監測軌道物體的空間態勢感知（SSA）服務，並與多家美國國防機構簽訂合約；Bellatrix Aerospace的主要業務是生產衛星推進系統。

Astroscale與這2家印度太空企業達成的協議內容，不包含任何財務相關條款。

印度已開放太空領域給國家航太機構印度太空研究組織（ISRO）以外的私人企業，並設立規模100億印度盧比的基金支持新創航太公司。

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Astroscale正在與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）合作，準備在2027年展示商業太空垃圾清除任務。Astroscale還拿下美國太空軍（U.S. Space Force）及英國和法國太空機構的訂單，內容包含延長衛星壽命實驗的服務。

根據太空產業估算，隨著發射至太空軌道的衛星增加，潛在碰撞事件可能在未來5年內，造成超過5億美元的損失。（譯者：林沂鋒/核稿：洪啓原）1140321