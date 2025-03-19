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Gemini音訊總覽新功能 一鍵轉換Podcast抓重點

2025/3/19 13:19（3/19 13:28 更新）
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（中央社記者吳家豪台北19日電）Google旗下人工智慧（AI）模型Gemini今天推出2項新功能「Canvas」與「音訊總覽」，Canvas是Gemini的互動空間，能提升即時共編文件與程式碼撰寫的便利性；音訊總覽功能可以讓用戶上傳的檔案，只要按一下就轉換為Podcast風格的內容，快速掌握重點。

Gemini應用程式產品管理資深總經理席特隆（Dave Citron）在官方部落格發文表示，從今天開始，無論是即時共同編輯文件，或把自己想法透過程式碼編寫轉化成實際可運作的程式原型，Gemini都能更進一步提供協助。

Canvas是Gemini中一個全新的互動空間，讓用戶輕鬆創建、改善及分享手上的工作。只需要在提示欄中選擇Canvas，就可以撰寫、編輯文件或程式碼，所有變更都會即時顯示。

在Canvas中，用戶可以生成並預覽自己的HTML/React程式碼和其他網路應用程式原型，以視覺化呈現設計。

Canvas今天起在全球推出，開放所有Gemini應用程式已上線地區的Gemini和Gemini Advanced用戶使用。

席特隆也宣布，音訊總覽功能將在Gemini中開放使用，可以把用戶的文件、投影片，甚至是Deep Research產出的報告，轉換為Podcast風格的內容。

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Gemini將打造一個貼近Podcast風格、由2位AI主持人進行的討論，只要按一下，就會根據用戶上傳的檔案展開對談，並總結內容、找出主題之間的關聯，進行動態的來回討論，提供獨特見解。用戶能在通勤或移動時，透過音訊總覽快速掌握檔案重點。

音訊總覽今天起向全球Gemini和Gemini Advanced用戶推出英文版，並將支援更多語言。若要建立音訊總覽，只需上傳各種主題的文件或投影片，再點擊提示欄上方跳出的建議按鈕即可。（編輯：林家嫻）1140319

#AI
#Google
#Gemini
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