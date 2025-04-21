傳iPhone 17 Pro相機採橫條設計 保護殼開始生產

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（中央社記者吳家豪台北21日電）蘋果公司預計今年下半年發表iPhone 17系列手機，隨著美國暫緩實施高額對等關稅、iPhone漲價疑慮減緩，最新消息傳出，高階機型iPhone 17 Pro將調整相機排列方式，改採橫條設計，配件商已開始生產保護殼，也讓新機設計細節曝光。

美國總統川普關稅戰衝擊全球供應鏈，分析師原本擔心銷往美國的iPhone新機恐大幅漲價，根據羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities）預估，如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的售價可能達到近2300美元（約新台幣7萬6000元）。

然而，川普9日宣布對超過75國暫緩實施高額對等關稅90天，也減緩了消費性電子產品短期內漲價的疑慮，市場重新聚焦iPhone新機規格與亮點。

國外知名爆料達人Majin Bu在社群平台X發文指出，配件製造商已開始生產iPhone 17 Pro的相機保護殼，從開孔方式可以發現，3鏡頭相機維持在左側，閃光燈和光學雷達感測器則移到右側，整個相機模組改為橫條設計，占據機身背面上半部，與以往正方形設計不同。

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Majin Bu先前曾刊登爆料照片，曝光iPhone 17系列4款新機的造型，包括採用3鏡頭相機的高階旗艦機iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max、搭載雙鏡頭相機的入門款iPhone 17，以及全新超薄款iPhone 17 Air。

綜合外媒及科技網站消息，iPhone 17 Pro長焦鏡頭將升級為4800萬畫素，可以捕捉更多細節，3顆鏡頭皆支援8K畫質錄影；新機的A19 Pro晶片將用台積電3奈米製程生產，內建記憶體容量也從8GB增加至12GB，提升多工處理效能。不過，相關消息均未獲得蘋果證實。（編輯：林淑媛）1140421