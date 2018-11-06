彰縣長選舉縣政辯論 王惠美陣營未表態

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）無黨籍彰化縣長參選人黃文玲提出縣政辯論構想，今天下午黃文玲陣營邀請其他參選人開會討論，魏明谷等4名參選人抱持樂觀其成的立場，不過王惠美陣營沒有派人也沒有表態。

王惠美陣營昨天還說對於縣政辯論樂觀其成，不過記者今天嘗試聯絡王惠美競選總部詢問未派人參加會議的原因與對縣政辯論的態度，王惠美陣營都沒有回應。

今年彰化縣長選舉有5人參選，包括中國國民黨提名的立法委員王惠美、民進黨籍現任縣長魏明谷、無黨籍黃文玲、洪敏雄和白雅燦；其中，黃文玲提出舉辦縣政辯論的構想，同時邀請各陣營今天下午開會討論舉辦縣政辯論的細節。

出席會議的有黃文玲競選總部代表、白雅燦本人、魏明谷競選總部代表，洪敏雄事先和黃文玲聯絡說自己無法出席，但只要是公正單位舉辦的縣政辯論，他願參加，王惠美競選總部則以公務繁忙為由未派人參加。

黃文玲說明，下午開會達成協議，辯論時間選在11月14日或15日，由公正第三方單位舉辦，費用5人平均分擔；魏明谷競選總部說樂見辯論會順利舉行，不過，他呼籲所有候選人都表態參與，一起接受縣民檢驗，否則就失去縣政辯論會舉辦的旨意。

至於沒有派代表參加會議的王惠美競選總部，記者詢問沒有出席會議的原因以及是否還願意參加縣政辯論？都沒有做出回應。（編輯：翁翠萍）1071106