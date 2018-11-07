選舉飯有溫度 市長參選人牽手親自掌廚

「選舉飯」為早年選舉時常見，參選人為競選團隊開鍋煮飯，提供成員用餐，現已少見。國民黨台東市長參選人張國洲的太太張淑玲（圖）7日在廚房忙進忙出，準備美味家常菜，也是台東選舉難得的「選舉飯」。中央社記者盧太城台東攝 107年11月7日

(中央社記者盧太城台東縣7日電)「這是有溫度的飯」，台東市長參選人張國洲的牽手張淑玲在廚房忙進忙出，準備8菜1湯的家常飯，讓在外忙碌的夥伴吃好吃滿，這也是台東選舉僅存的「選舉飯」。

張淑玲穿著圍裙，在丈夫競選總部旁的廚房忙著炒菜，端盤子。她指著2隻白斬雞說，這2隻雞是支持者送的，旁邊的魚、絲瓜和香蕉、橘子，都是熱情鄉親送的。

台東過去選舉，幾乎每個競選總部都會有廚房開伙，提供家常菜讓競選總部和工作夥伴用餐。不過，今年五合一選舉，台東縣市長、縣議員參選人僅有國民黨台東市長參選人張國洲還有設廚房提供家常菜，並且由妻子張淑玲親自掌廚。

張淑玲說，他們從競選總部成立那天就開始開伙，6、7位志工媽媽輪流煮拿手菜，提供中、晚餐，每餐約5、60人用餐，除了幫忙拜票、發傳單的夥伴外，有時候遊民也會進來用餐，「這是有溫度的飯」。

台東文史工作者林崑成表示，「選舉飯」是相當有人情味的，煮的是家常菜，因為如果都吃便當會吃膩。

他說，過去選舉比較熱鬧，競選總部會設「雜組」，也就是打雜的，負責插旗子和走路發文宣，還有騎機車的「小蜜蜂」穿梭小巷播放競選錄音帶，這些人一大早「撒出去」，中午就回到總部吃飯。

吃飯時，大家會彼此交換心得，還有提供競選情資，增加團隊的向心力。現在隨著競選型態改變，參選人已經都不設置廚房。

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪、國民黨縣長參選人饒慶鈴、民進黨台東市長參選人洪宗楷，也都因為競選總部空間不夠，沒辦法設廚房開伙。（編輯：吳佳穎）1071107

國民黨台東市長參選人張國洲競選團隊延續台灣早年選舉常見「選舉飯」傳統，張國洲的太太張淑玲（右）7日中午準備8菜1湯的佳餚，要讓在外忙碌的夥伴吃好吃滿。中央社記者盧太城台東攝 107年11月7日