新北市長辯論沒交叉詰問 蘇貞昌：是演講

新北市長候選人辯論會確定將無交叉詰問，民進黨新北市長候選人蘇貞昌（圖）9日表示，這不是辯論，是單向的演講，指國民黨新北市長候選人侯友宜老是用取巧的方法，要贏到自己的好處。中央社記者林長順攝 107年11月9日

（中央社記者林長順新北9日電）新北市長候選人辯論會將於12日舉行，確定無交叉詰問。民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天表示，這不是辯論，這是單向的演講，對手侯友宜老是用取巧的方法，要贏到自己的好處。

蘇貞昌上午舉行競選影片「還好，有蘇貞昌」番外篇「守護，每個來到新北的孩子」記者會，他接受媒體訪問時做上述表示。

蘇貞昌指出，侯友宜一直說自己從不拒絕辯論，可是在登記的時候勾選沒有辯論，拖了82天，8成以上新北市民要看到辯論，民調也產生變化，一直被質疑後，侯友宜終於說要辯論了。

他說，台北市的辯論在週六下午，侯友宜選擇的辯論是在週一上午；人家的辯論可以交叉詰問，侯友宜就是不肯，人家的辯論是電視台全國性電視台直播，侯就用一個地方台。由此可見對方心虛、對市政不熟悉、不願意接受檢驗，更可以看出人格是說一套做一套。

蘇貞昌說，侯友宜從參選以來各種問題暴露出來，不但對市政不了解、對法令不熟悉，而且常常說話說的很滿，但是做卻是另外一套。侯友宜對外界質疑都在逃避，不願意被檢驗，等到八成以上市民要看到辯論，侯只好出來說要辯論，但選擇的不是辯論，是單向的演講。（編輯：李亨山）1071109